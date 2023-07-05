53-летняя Лопес показала фигуру в откровенном купальнике

«Сколько лет Дженнифер Лопес?» — спросил один из поклонников. На что другой ответил: «У нее нет возраста. Она перестала стареть в 30 лет, я думаю. Наука продолжает изучать ее... Как только вышла «Дженни из блока»... и она ушла от того парня, Пи-Диддли Ди... вот тогда она перестала стареть».