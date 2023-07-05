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53-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в откровенном купальнике

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в личном блоге серию фотографий в купальнике.

53-летняя Лопес показала фигуру в откровенном купальнике
© Газета.Ru

53-летняя Дженнифер Лопес поздравила подписчиков своих социальных сетей с Днем независимости США, который отмечается в стране 4 июля. Актриса поделилась серией снимков, на которых позировала в шезлонге около бассейна в персиковом купальнике-монокини с глубоким декольте. Звезда дополнила образ массивными солнцезащитными очками в золотистой оправе, серьгами-конго и колье с именным кулоном.

«Надеюсь, у всех были отличные праздничные выходные, наполненные любовью, семьей, друзьями и весельем», — подписала фотографии звезда.

Подписчики восхитились безупречной фигурой артистки и тем, как молодо она выглядит.

«Сколько лет Дженнифер Лопес?» — спросил один из поклонников. На что другой ответил: «У нее нет возраста. Она перестала стареть в 30 лет, я думаю. Наука продолжает изучать ее... Как только вышла «Дженни из блока»... и она ушла от того парня, Пи-Диддли Ди... вот тогда она перестала стареть».

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