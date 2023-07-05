Екатерина Волкова пожаловалась на подорожание отдыха в Турции

Звезда ситкома «Воронины» Екатерина Волкова пожаловалась на сильно выросший средний ценник отдыха в Турции, из-за чего теперь отели курортной страны стоят полупустые.

© Eva.ru

Екатерина Волкова часто говорит на темы, которые другие знаменитости предпочитают деликатно обходить стороной. К примеру, актриса спокойно рассказывает о своем достатке, гонорарах и тратах. Недавно Екатерина отправилась в Турцию вместе с семьей и первое время просто наслаждалась отпуском. Но, немного отдохнув и загорев, Волкова решила поговорить о насущном, так сказать, поделиться наболевшим.

Не секрет, что отдых в Турции в нынешнем сезоне сильно подорожал и теперь поездка на излюбленный россиянами курорт для многих стала почти недоступна. Обратила на это внимание и Екатерина, попутно отметив урон, нанесенный непосредственно турецкому отельному бизнесу.

«Турецкие отели решили поднять цены для россиян. Логика была такая: ехать все равно особо некуда, поэтому заплатят и на 30, и на 50 процентов больше. Теперь отдохнуть в Турции стоит дороже, чем на Мальдивах. Но урвать по-максимуму с туристов не получается — отели стоят полупустые», — пишет Волкова.