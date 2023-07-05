Телеведущая Рози О'Доннелл рассказала, как чувствует себя музыкальная исполнительница Мадонна после выписки из больницы. Ее слова приводит NME.

По словам О'Доннелл, Мадонна в хорошем состоянии, продолжает идти на поправку дома. Менеджер певицы дополнил, что медики еще наблюдают за ней, однако скоро Мадонна полностью выздоровеет.

Мадонна с 24 июня находилась в больнице с бактериальной инфекцией. Она несколько дней была в отделении интенсивной терапии, ее интубировали. Состояние певицы было тяжелым, и близкие допускали худший исход.

29 июня Мадонну отправили восстанавливаться домой. После реанимации она чувствовала себя лучше, и ей разрешили поправляться в комфортных условиях.