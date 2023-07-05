Подруга певицы Мадонны рассказала, как певица чувствует себя после выписки
Телеведущая Рози О'Доннелл рассказала, как чувствует себя музыкальная исполнительница Мадонна после выписки из больницы. Ее слова приводит NME.
По словам О'Доннелл, Мадонна в хорошем состоянии, продолжает идти на поправку дома. Менеджер певицы дополнил, что медики еще наблюдают за ней, однако скоро Мадонна полностью выздоровеет.
Мадонна с 24 июня находилась в больнице с бактериальной инфекцией. Она несколько дней была в отделении интенсивной терапии, ее интубировали. Состояние певицы было тяжелым, и близкие допускали худший исход.
29 июня Мадонну отправили восстанавливаться домой. После реанимации она чувствовала себя лучше, и ей разрешили поправляться в комфортных условиях.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что произошло с Мадонной.
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