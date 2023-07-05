Дочь Уиллиса показала фигуру спустя месяц после родов

Старшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, 34-летняя Румер, показала фигуру в купальнике спустя месяц после родов. Соответствующей фотографией она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

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34-летняя Румер Уиллис выложила в социальных сетях селфи, на котором предстала в бирюзовом лифе от бикини. В подписи к снимку она поздравила подписчиков с Днем независимости США.

«С четвертым июля от меня и моих бидонов», — написала она, посмеявшись над своей увеличившейся после родов грудью.

В апреле 2023 года Румер Уиллис и ее муж, музыкант Дерек Ричард Томас, впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую они назвали Луэтта Айли.