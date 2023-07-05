Певица Карди Би появилась на шоу Balenciaga в странном образе

Карди Би посетила показ Balenciaga на Неделе высокой моды в Париже в громоздкой накидке. Об этом сообщило издание Daily Mail.

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30-летняя рэперша надела белую накидку из тюля с оборками, чтобы отправиться на показ Balenciaga. «Карди едва смогла протиснуться в двери своего отеля из-за объема ее накидки, состоящей из множества слоев белой волнистой ткани», — пишет Daily Mail.

Карди Би дополнила образ бриллиантовыми серьгами и черными остроносыми сапогами до бедра.

Муж Карди Би, 31-летний рэпер Оффсет, прибыл на показ в черном плаще и солнцезащитных очках. Он прошел по красной дорожке отдельно от жены. На этой неделе исполнитель заявил, что Карди Би ему изменила.

В шоу Демны Гвасалии участвовала еще одна россиянка — модель Наташа Поли. К ним также присоединились знаменитые манекенщицы девяностых Эмбер Валлетта и Ева Герцигова, а также актриса Изабель Юппер.