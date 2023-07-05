Волочкова посетила мероприятие в необычном платье

Балерина Анастасия Волочкова не часто посещает светские мероприятия, так как большое количество времени проводит на репетициях. Однако сейчас артистка стала гостьей летней модной премии.

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Знаменитость вышла в свет в черном длинном платье с белыми туфлями на высоком каблуке. Свой образ Волочкова дополнила белым элементом, который спускался с ее плеч и поясом, расшитым цветами, а также париком белого цвета.

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В Сети Анастасию сравнили с героиней сериала «Игра престолов» Дейнерис, а также с героем фильма «Властелин колец» Леголасом. Многим понравился образ звезды, однако нашлись и те, кто раскритиковал не только его, но и походку балерины.