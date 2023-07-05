Дэвид Бекхэм рассказал о неудачной прическе

Футболист вспомнил, как в 2003 году подруга его супруги Виктории заплела его волосы в маленькие косички. По словам спортсмена, тогда ему они нравились. На следующий день он отправился в Южную Африку со сборной Англии на матч. После перелета Бекхэм встретился с бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой.