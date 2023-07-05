Анастасия Волочкова рассказала, где живет ее дочь

Балерина Анастасия Волочкова опровергла в беседе с «Пятым каналом», что ее 17-летняя дочь Ариадна живет со своим молодым человеком.

© Газета.Ru

Волочкова сообщила, что Ариадна проживает с ее отцом Игорем Вдовиным и мачехой Еленой Николаевой. Артистка попросила «не устраивать из этого каких-то эксцессов».

«Что тут такого? Ей 18 лет исполнится вот сейчас в сентябре, понимаете? И что? Моя первая любовь была, когда мне было 17-20 лет», — отметила звезда.

В июне Волочкова заявила, что не в курсе, чем именно зарабатывает на жизнь бойфренд ее дочери. Она заверила, что дружит с возлюбленным Ариадны и уважает ее выбор.

В мае Волочкова рассказала, что дает любовные советы дочери. Она объяснила, что в воспитании Ариадны не хочет уподобляться своей матери, которая пыталась контролировать ее жизнь.