Анастасия Волочкова рассказала, где живет ее дочь
Балерина Анастасия Волочкова опровергла в беседе с «Пятым каналом», что ее 17-летняя дочь Ариадна живет со своим молодым человеком.
Волочкова сообщила, что Ариадна проживает с ее отцом Игорем Вдовиным и мачехой Еленой Николаевой. Артистка попросила «не устраивать из этого каких-то эксцессов».
«Что тут такого? Ей 18 лет исполнится вот сейчас в сентябре, понимаете? И что? Моя первая любовь была, когда мне было 17-20 лет», — отметила звезда.
В июне Волочкова заявила, что не в курсе, чем именно зарабатывает на жизнь бойфренд ее дочери. Она заверила, что дружит с возлюбленным Ариадны и уважает ее выбор.
В мае Волочкова рассказала, что дает любовные советы дочери. Она объяснила, что в воспитании Ариадны не хочет уподобляться своей матери, которая пыталась контролировать ее жизнь.
Ариадна Волочкова родилась 23 сентября 2005 года в союзе балерины и бизнесмена Игоря Вдовина. В 2007-м предприниматель и артистка расстались. В июне 2023 года балерина рассказала, что Вдовин долгое время не проявлял интереса к дочери. По словам артистки, после расставания бизнесмен оставил ее с ребенком и занимался детьми от другого брака.