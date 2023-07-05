Ален Делон присоединился к иску детей против собственной спутницы

Дети французского актера Алена Делона направили в суд жалобу на спутницу отца Хироми. Женщина якобы вскрывала личную корреспонденцию актера и похищала его письма, сообщил в среду телеканал BFMTV.

Дети артиста обвинили Хироми в причинении морального вреда. В сообщении отмечается, что 87-летний актер "поддержал иск своих детей" к его японской спутнице.