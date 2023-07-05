Эмили Ратаковски снялась в платье с глубоким декольте и разрезом до бедра

Американскую модель и актрису Эмили Ратаковски засняли в откровенном вечернем образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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Модель Эмили Ратаковски сфотографировали в стильном интерьере. Перед камерой она позировала в коричневом платье с глубоким декольте и разрезом на шнуровке до середины бедра. Образ она дополнила сумкой из новой коллекции Jacquemus и мюлями с акцентной бежевой розой. Волосы она завязала в низкий пучок и выпустила передние локоны.