Эмили Ратаковски снялась в платье с глубоким декольте и разрезом до бедра
Американскую модель и актрису Эмили Ратаковски засняли в откровенном вечернем образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Модель Эмили Ратаковски сфотографировали в стильном интерьере. Перед камерой она позировала в коричневом платье с глубоким декольте и разрезом на шнуровке до середины бедра. Образ она дополнила сумкой из новой коллекции Jacquemus и мюлями с акцентной бежевой розой. Волосы она завязала в низкий пучок и выпустила передние локоны.
У модели есть двухлетний сын Сильвестр Аполло. С его отцом, актером и продюсером Себастьяном Бер-Макклардом, она рассталась в июле 2022 года после четырех лет брака. Причиной для разрыва послужили его измены. Впоследствии манекенщицу заставали на свиданиях с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре. В марте ее засняли за поцелуями с бывшим солистом группы One Direction Гарри Стайлсом.