Юлия Высоцкая похвасталась стройной фигурой в коротком платье

Юлия улетела на отдых во Францию. На новой публикации, которую Юлия оставила в личном блоге, она запечатлена в белом коротком платье. Наряд подчеркнул стройную фигуру артистки и отсутствие бюстгальтера. Из-за фильтра не заметно, есть ли на Высоцкой макияж, на смнике видно, что волосы Юлия собирает в хвост.