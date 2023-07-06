Юлия Высоцкая похвасталась стройной фигурой в коротком платье
Юлия улетела на отдых во Францию. На новой публикации, которую Юлия оставила в личном блоге, она запечатлена в белом коротком платье. Наряд подчеркнул стройную фигуру артистки и отсутствие бюстгальтера. Из-за фильтра не заметно, есть ли на Высоцкой макияж, на смнике видно, что волосы Юлия собирает в хвост.
«Заваленные горизонты», - подписала снимок Высоцкая.
Runews24
В комментариях поклонники написали Юлии множество комплиментов. Хейтеры же предположили, что Высоцкая скрылась во Франции от шуток про ее кулинарные способности. Однако телеведущая никак не комментирует саркастичные высказывания в свой адрес.