Федункив вспомнила, как ее похитили вместо невесты

Актриса Марина Федункив рассказала, что современные свадьбы сильно отличаются от тех, что были около 20 лет назад. Подробностями артистка поделилась в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам Федункив, раньше на таких мероприятиях люди могли расслабиться:

"Сейчас это неприлично: все снимают, хочется держать марку, да и денег в свадьбу инвестировано столько, что хулиганить – непозволительная роскошь".

Актриса также вспомнила, как однажды на свадьбе ее похитили вместо невесты:

"Я зачем-то на свадьбу нарядилась в белое, вот меня и перепутали. Но, слава богу, быстро разобрались, что к чему. Долго потом извинялись всей свадьбой – от молодоженов до гостей".

Федункив призналась, что еще в детстве любили ходить на свадьбы, даже к незнакомым людям. По словам актрисы, ей нравилось играть роль в событии.