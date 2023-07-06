Телеведущая Алена Водонаева осудила отдыхающих в Анапе за лишний вес.

Телеведущая и блогерша Алена Водонаева раскритиковала отдыхающих на пляже Анапы. В своем Telegram-канале она выразила недоумение по поводу внешнего вида туристов.

«Какой-то адский обмен бактериями, а сколько людей с лишним весом! Женщины с животами, жирные, неповоротливые. Толстые мужчины со свисающими складками на спинах и большими сиськами», — написала звезда в личном блоге.

Также Водонаева осудила тот факт, что на пляже были дети с лишним весом. По словам телеведущей, родители совершенно не заботятся о здоровье наследников.

«Откормленные дети с лишним весом, которым их родители портят здоровье с малых лет. Просто лютейший [ужас]. Плохо, очень плохо», — заявила блогерша.

Это уже не первый случай, когда Водонаева осуждает людей за лишний вес. В личном блоге она часто говорит о знаменитостях, которые, по ее мнению, имеют «несовершенство пропорций».