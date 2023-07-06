"Жадничают оплатить стилиста": Бородина высмеяла наряды звезд

Когда телеведущая Ксения Бородина стала сотрудничать со стилистом Алеко Надиряном, все стали обсуждать и критиковать ее наряды.

Известно, что стилист не пытается одеть свою звездную клиентку в одежду исключительно из люксового сегмента. Бородина и сама понимает, что гардероб, состоящий только из брендовых вещей, — безвкусица.

В интервью с Надиряном для его Telegram-канала Бородина заявила, что российские знаменитости, получая огромные гонорары, почти всегда отправляются в ЦУМ:

"Они закупают себе огромное количество одежды, но пожадничают оплатить стилиста, который мог бы им подобрать идеальный образ".

Телеведущая также добавила, что можно стильно одеваться и по средствам:

"Если нет возможности купить "Диор" за 325 тысяч, то есть альтернатива за 7200. И абсолютно неважна цена этого пиджака. Есть офигенные вещи в массмаркете".