Ксения Собчак снова высмеяла жену Евгения Петросяна

Чем так привлекает внимание Ксении Собчак молодая супруга Евгения Вагановича Петросяна остается по-прежнему загадкой. Однако новый образ Татьяны Брухуновой снова был детально разобран знаменитой журналисткой.

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Ксения Собчак не смогла побороть соблазн и в очередной раз высказалась о наряде Татьяны Брухуновой. Молодая жена Евгения Петросяна вновь устроила фотосессию в брендовом ансамбле, чем и привлекла внимание к себе. Впрочем, внимание привлек на этот раз не столько наряд миниатюрной брюнетки, сколько виднеющаяся у нее на спине бирка.

Одна из подписчиц поинтересовалась у Брухуновой возвращает ли она после фотосессии наряды обратно в магазины раз уж не снимает с них бирки и ответ Татьяны позабавил Собчак.

«Моя заветная поясняет за стиль своим подписчицам. Даже интересно стало, что же за прием такой, что бирка с острыми углами должна так торчать на одежде, но теперь буду знать,

— иронично написала Ксения, смягчив затем свой сарказм легким комплиментом. — А туфли, кстати, красивые, вот уж не думала, но тут наши параллели пересеклись».