Дочь Кроуфорд в распахнутой рубашке без белья открыла показ Valentino

Дочь супермодели Синди Кроуфорд в распахнутой рубашке без белья открыла показ Valentino
Дочь супермодели Синди Кроуфорд, 21-летняя Кайя Гербер, приняла участие в показе Valentino в рамках Недели высокой моды в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.
В минувшую среду, 5 июля, креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли представил кутюрную коллекцию сезона осень-зима 2023/2024. Честь открывать показ выпала Кайе Гербер. 21-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд первой вышла на подиум в распахнутой белой рубашке без бюстгальтера и джинсах. Образ дополнили массивные серьги и туфли с бантом на носу.
В январе 2023 года Кайя Гербер ответила на обвинения в непотизме.
«Я не отрицаю, что у меня есть привилегия. Мне повезло, что мне есть, к кому обратиться за советом. Моя мама всегда шутила: «Если бы я могла позвонить и заказать рекламную кампанию Chanel, я бы сделала это для себя, а не для тебя». Но в то же время мама познакомила меня с потрясающими людьми, с которыми я теперь работаю», — рассказала она в интервью Elle USA.
Ранее Кайя Гербер снялась в купальнике в рекламной кампании бренда Alaïa.