Дочь Кроуфорд в распахнутой рубашке без белья открыла показ Valentino

«Я не отрицаю, что у меня есть привилегия. Мне повезло, что мне есть, к кому обратиться за советом. Моя мама всегда шутила: «Если бы я могла позвонить и заказать рекламную кампанию Chanel, я бы сделала это для себя, а не для тебя». Но в то же время мама познакомила меня с потрясающими людьми, с которыми я теперь работаю», — рассказала она в интервью Elle USA.