Звезда «Дома-2» отреагировал на поздравления с беременностью Мусульбес

Пока воспитанник «Дома-2» обвинял Марину Африкантову в коварном плане набрать подписчиков за счет их развода, рядом с ним находилась новая возлюбленная Татьяна Мусульбес, которая с хайпом на «ты». Девушка то пожалуется на утреннюю тошноту, то поделится снимком с округлившимся животом. Который, между прочим, не оставил поклонникам сомнений — Татьяна беременна.

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Уточнять, правда это или нет, фанаты даже не стали и завалили потенциального отца поздравлениями. «Я что-то пропустил?» — не понял Роман. И без того разочарованных фанатов еще больше огорчила Татьяна. «В чем хайп? В том, что я вчера объелась риса с гуляшом?» — высказалась она и подчеркнула, что ни в коем случает не пускает слухи о своем положении, чтобы повысить узнаваемость в Сети.