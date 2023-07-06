Звезда Comedy Woman пожаловалась на комплексы после удаления опухоли

Актриса и юмористка Надежда Сысоева рассказала в Telegram-канале, что у нее появились комплексы.

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Сысоева пожаловалась, что поправилась после операции. Она набрала вес из-за антибиотиков и других лекарств. Артистка не могла месяц заниматься спортом, так как восстанавливалась после удаления опухоли в груди. Также у звезды появились проблемы с кожей лица и тела.

По словам Сысоевой, она перестала чувствовать на себе взгляды мужчин, что ее сильно расстраивает. Актриса заявила, что выглядит как «бледная поганка в big size футболке».

Также Сысоева призналась, что страдает от недостатка внимания.

«Я стала сейчас немобильна, медленная, быстро устаю, даже не могу открывать себе двери. Поэтому никуда не хожу, почти не общаюсь с людьми. Потому что даже разговор — это усилие. Говорить громко и еще и активно… Это сейчас не про меня», — поделилась юмористка.