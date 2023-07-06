Экс-жена основателя Google ответила на вопрос о сексе с Илоном Маском

Бывшая вторая супруга сооснователя Google Сергея Брина, юрист Николь Шанахан заявила, что не имела интимных отношений с главой Tesla Илоном Маском во время замужества, но общалась с миллиардером. Об этом она рассказала в интервью журналу People спустя год после информации о разводе.

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«Был ли у нас с Илоном секс, как будто это был момент страсти, а потом все закончилось? Нет. Были ли у нас романтические отношения? Нет. У нас не было романа», — сообщила она.

По словам Шанахан, у нее были только беседы с главой Tesla о том, как помочь ее дочери, страдающей аутизмом. Она подчеркнула, что общалась с Маском не один на один, а в компании людей. «Это был очень содержательный разговор о жизни и о том, как люди проявляют себя друг к другу», — добавила юрист.

Шанахан в общении с Маском интересовалась возможностью лечения с помощью разработок компании Маска Neuralink, которая занимается вживлением чипов в мозг в том числе для борьбы с заболеваниями.

Адвокат подтвердила, что официально развелась с Брином только недавно, после 17-месячного судебного процесса. «Я помню, как чувствовала, что все, над чем я когда-либо работала, находится в осаде прессы, которая понятия не имеет, что происходит в моей жизни и кто я такая», — добавила она, размышляя о скандале.

В июне 2022 года Сергей Брин подал на развод с Николь Шанахан после трех лет совместной жизни. Согласно судебным документам, Брин подал на развод, сославшись на «непримиримые разногласия». По версии источников газеты The Wall Street Journal, причиной был роман Шенахан с Маском.