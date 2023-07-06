В семье Кейт Миддлтон ожидается пополнение

Кейт Миддлтон и принц Уильям счастливы в браке уже более 10 лет. Супруги воспитывают троих детей: сыновей Джорджа (2013) и Луи (2018), а также дочь Шарлотту (2015). Сейчас же репортеры и поклонники королевской четы с нетерпением ждут информацию о прибавлении в их семье, высматривая изменения в фигуре принцессы Уэльской. Однако Кейт и Уильям не торопятся с этим событием, так как заняты постоянными поездками и благотворительными делами.

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Правда, как выяснилось, в семье Миддлтон все-таки ожидается пополнение: младший брат Кейт Джеймс скоро станет отцом. Об этой радостной новости он сообщил на своей странице в Инстаграме (запрещен в РФ), поделившись яркими кадрами своей беременной жены Ализе Тевене. На снимке красавица-блондинка демонстративно придерживает животик и обнимает свою любимую собаку, светясь от счастья.

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«Мы очень взволнованы... Начало года было очень трудным после потери моей любимой Эллы (собака Джеймса, которая прожила с ним 15 лет. — Прим. ред.), но мы закончим год с самым драгоценным маленьким пополнением в нашей растущей семье», — написал Джеймс Миддлтон.