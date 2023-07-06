Комик Илья Соболев раскритиковал блогершу Юлию Гаврилину

Комик Илья Соболев пожаловался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на поведение блогерши Юлии Гаврилиной.

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Соболев заявил, что на одном из фестивалей Гаврилина отказалась расписаться на майке его дочери Сони. По словам артиста, блогерша заявила, что ей некогда. Комик возмутился подобному поведению и назвал ее «пшиком».

Соболев заявил, что звезды должны расписываться на майках детям, если они очень просят. По мнению артиста, если знаменитости делать этого не хотят, то пусть они идут «на лавочку пиво пить».

Соболев отметил, что на майке блогерши расписался другой блогер.

«Фанаты и внимание к ним — это налог на популярность. Если можете, постарайтесь сделать им хорошо. Если они борзеют и наглеют — не делайте. Если же они дети — сделайте обязательно. Чьи бы это не были дети. Президента или сирота», — заключил Соболев.

Илья Соболев женат на Наталье Пахомовой. Они сыграли свадьбу в 2011 году. Пара воспитывает сына Ивана и двух дочерей — Софию и Еву.

В апреле Соболев объяснил, что жена не ревнует его, потому что он «не излучает сексуальную энергию».