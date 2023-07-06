Бородина обрела счастье с другом турком экс-супруга

В блоге звезда «засветила своего с цветами».

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Поклонники телеведущей Ксении Бородиной давно догадывались, что она состоит в отношениях. Однако после развода с бизнесменом Курбаном Омаровым звезда предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни.

Ранее знаменитость признавалась, что встретила мужчину, который кардинально не похож на ее бывших мужей. Ксения рада, что ее новый избранник всегда ее поддерживает, постоянно дарит цветы и делает сюрпризы. Однако личность возлюбленного ведущая не стала раскрывать.

Однако в Сети считают, что новым мужчиной Бородиной является гражданин Турции. Также Омаров заявлял, что экс-супруга встречается с его другом турком.

А сегодня Ксения поделилась видео, где хвастается букетом на фоне черноволосого мужчины. «Когда своего засветила с цветами» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила звезда. Поклонники телеведущей так и не поняли, пошутила она или нет.