Беременная Рианна снялась в черном топе для рекламы своего бренда

Рианна прорекламировала новую спортивную коллекцию своего бренда Savage X Fenty. Об этом пишет Daily Mail.

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35-летняя певица позировала в черном спортивном бра на фотографиях, опубликованных в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На снимках Рианна была запечатлена по грудь, поэтому ее округлившийся живот рассмотреть было невозможно.

Рианна запустила свою линию одежды в 2018 году. По данным Forbes, сейчас стоимость Savage X Fenty оценивается в $1 миллиард.

Недавно певица ушла с поста генерального директора бренда после пяти лет руководства компанией.

«Было прекрасно видеть, как наше видение Savage X Fenty оказало такое невероятное влияние на индустрию за последние пять лет», — сказала она в интервью Vogue.

Рианна стала миллиардером в августе 2021 года благодаря успеху бренда нижнего белья, а также линии косметики Fenty Beauty.