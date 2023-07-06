Беременная Рианна снялась в черном топе для рекламы своего бренда
Рианна прорекламировала новую спортивную коллекцию своего бренда Savage X Fenty. Об этом пишет Daily Mail.
35-летняя певица позировала в черном спортивном бра на фотографиях, опубликованных в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На снимках Рианна была запечатлена по грудь, поэтому ее округлившийся живот рассмотреть было невозможно.
Рианна запустила свою линию одежды в 2018 году. По данным Forbes, сейчас стоимость Savage X Fenty оценивается в $1 миллиард.
Недавно певица ушла с поста генерального директора бренда после пяти лет руководства компанией.
«Было прекрасно видеть, как наше видение Savage X Fenty оказало такое невероятное влияние на индустрию за последние пять лет», — сказала она в интервью Vogue.
Рианна стала миллиардером в августе 2021 года благодаря успеху бренда нижнего белья, а также линии косметики Fenty Beauty.
Ранее сообщалось, что беременная певица Рианна показала подросшего сына.Недавно певица ушла с поста генерального директора бренда после пяти лет руководства компанией. "Было прекрасно видеть, как наше видение Savage X Fenty оказало такое невероятное влияние на индустрию за последние пять лет", - сказала она в интервью Vogue. Рианна стала миллиардером в августе 2021 года благодаря успеху бренда нижнего белья, а также линии косметики Fenty Beauty.