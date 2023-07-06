Бузова извинилась за "кровь из ушей"

Певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале выложила пост-анонс обновленной версии песни "Верни".

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Композиция вышла в мае и стала четвертой в серии "Вселенная GM", песен на стихи Михаила Гуцериева, которые поют разные исполнители, и все они связаны между собой еще и клипами. Судя по видео из студии, премьера новой версии песни запланирована на 7 июля.

Артистка предложила слушателям притормозить с потреблением контента "в геометрической прогрессии". Ведь если раньше певцам можно было выпускать 2-3 песни в год, сетует Бузова, им теперь приходится "генерировать новые идеи и песни каждые три недели".

Ольга решила показать работу команды за кадром, а в коротком видео и анонсировать романтическую версию "Верни".

"Мы с моими авторами решили сделать романтическую версию песни с живым роялем и живыми скрипками, с минимальной коррекцией на вокале (уж простите за "кровь из ушей")", - написала певица.

Она отметила, что эта работа также подготовит поклонников к новому эпизоду "Вселенной GM".