Наталья Рудова рассказала о своей фобии

«Не знаю, с чем это связано. Однажды я была на сборном концерте в «Олимпийском». Меня так придавило толпой, что больше я не хожу на такие концерты», — поделилась звезда.

Наталья Рудова известна по роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедийном сериале «Универ. Новая общага». Она также снялась в проектах --«Жизнь по вызову», «В активном поиске», «Бихэппи», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Что творят мужчины! 2», «Молодежка».

В мае стало известно, что Рудова приняла участие в шоу «Выжить Дубае». В проекте знаменитости и представители разных профессий со всей России поделились на две команды, которые поборются за приз в 10 млн рублей. В каждом выпуске команда звезд и людей «из народа» будут проходить соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне. Ведущие шоу — комик Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева.