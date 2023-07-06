Лопес заподозрили в подготовке к разводу с Беном Аффлеком

Причиной для слухов стало странное решение актрисы.

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«Дженнифер Лопес и Бен Аффлек готовятся к разводу» - с такими заголовками выступили многие американские СМИ и инсайдеры.

Поводом для таких слухов стало неоднозначное решение актрисы, якобы решившей в срочном порядке заключить с супругом послесвадебное соглашение.

Сообщается, что Лопес уже общалась со своими адвокатами на эту тему, а сам документ призван заранее урегулировать имущественные и прочие разногласия на случай развода.

Теперь ни журналисты, ни поклонники не находят такой ситуации иного объяснения, кроме желания развестись.

На фоне ссор, которые в последнее время часто приписывают звездным супругам, потенциальное расставание Лопес и Аффлека не выглядит таким уж притянутым за уши.

С другой стороны, когда-то они уже совершили подобную ошибку, и сумели исправить ее лишь спустя двадцать лет. Стоит ли наступать снова на те же грабли?

Так же не исключено, что актрисой при желании заключить брачный контракт движут исключительно меркантильные желания, не влияющие на их чувства друг к другу.