Манукян заявил, что столкнулся с отеком Квинке

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у него началась аллергическая реакция.

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У Манукяна случился отек Квинке. Блогер опух и покрылся красными волдырями. Дава опубликовал фото с опухшим лицом.

«Все ужасно чесалось. В итоге сделали срочные уколы дексаметазона. Стало намного лучше», — поделился блогер.

Манукян известен по своим юмористическим роликам в соцсетях. Он получил наибольшую популярность в 2019 году, когда начал встречаться с артисткой Ольгой Бузовой. В 2021 году блогер и телеведущая расстались. Бузова тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

В июне 2023 года стало известно, что Манукян принял участие в шоу «Выжить в Дубае».

Реалити-шоу «Выжить в Дубае» стартовало 25 июня 2023 года на ТНТ. В проекте приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Герои поделились на две команды и сражаются за приз в 10 млн рублей. Ведущие проекта – Павел Воля и Ляйсан Утяшева.