Виктория Боня объяснила, почему хирург отказывает ей в операции

Виктория Боня объяснила, почему пластический хирург отказывает ей в операции
Жизнь телеведущей вот-вот заиграет новыми красками. В конце августа Виктория Боня полетит в Лос-Анджелес на операцию к звездному пластическому хирургу — автору «лисьих глазок» Беллы Хадид.
Врач и его методика так восхитили ведущую, что после консультации она захотела скорректировать еще и «опавшие» области под глазами и носом. А вот специалист, судя по всему, сотрудничеству со звездой каннских дорожек не очень-то и рад.
Взглянув на потенциальную клиентку еще во время первого видеозвонка, он сказал, что менять ничего не нужно — с лицом у Виктории и так все в порядке. Но та, несмотря на баснословную стоимость процедур, решение не поменяла.
«Мне доктор каждый день пишет: "Вам не надо, все, я вас отменяю". Я его постоянно, постоянно уговариваю: "Умоляю, пожалуйста. Вы меня еще не видели вживую". Этим его и убедила», — поделилась с подписчиками Боня.
Врачу надо отдать должное: уговорам он поддался только с третьего раза. А прислушается ли к его профессиональному взгляду энтузиастка на очной встрече, покажет время. От себя добавим, что на корректировке скул и губ ей можно и остановиться: риски втянуться и попасть в список звездных жертв пластической хирургии очень велики.