Виктория Боня объяснила, почему хирург отказывает ей в операции

Жизнь телеведущей вот-вот заиграет новыми красками. В конце августа Виктория Боня полетит в Лос-Анджелес на операцию к звездному пластическому хирургу — автору «лисьих глазок» Беллы Хадид.

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Врач и его методика так восхитили ведущую, что после консультации она захотела скорректировать еще и «опавшие» области под глазами и носом. А вот специалист, судя по всему, сотрудничеству со звездой каннских дорожек не очень-то и рад.

Взглянув на потенциальную клиентку еще во время первого видеозвонка, он сказал, что менять ничего не нужно — с лицом у Виктории и так все в порядке. Но та, несмотря на баснословную стоимость процедур, решение не поменяла.

«Мне доктор каждый день пишет: "Вам не надо, все, я вас отменяю". Я его постоянно, постоянно уговариваю: "Умоляю, пожалуйста. Вы меня еще не видели вживую". Этим его и убедила», — поделилась с подписчиками Боня.