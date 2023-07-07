Дженнифер Энистон на протяжении 15 лет изнуряла себя тренировками
54-летняя Дженнифер Энистон полюбилась миллионам в 1994 году благодаря сериалу «Друзья». Многие отмечают, что за много лет актриса не только не изменилась, а стала еще красивее и интереснее.
Бывшая супруга Брэда Питта не скрывает, что обязана своей подтянутой фигуре не только умеренным физическим нагрузкам, но и правильному питанию. Энистон отказалась от мучных изделий, а также от блюд, где есть крахмал или сахар.
Однако на днях звезда сообщила, что на протяжении 15 лет изнуряла себя жесткими тренировками ради успешной кинокарьеры. Чтобы вписываться в стандарты красоты Голливуда актрисе приходилось много работать над собой. «Я просто измучила тело. Раньше мне казалось, что если я не сделаю 45-минутное кардио, то не стану успешной», - откровенничала Дженнифер в интервью InStyle.
Отметим, что Дженнифер Энистон смогла состояться в карьере. Она до сих пор востребована в актерской профессии, снимаясь в фильмах и сериалах.
Правда, личная жизнь звезды «Друзей» сложилась не так удачно, как хотелось бы. Энистон была в браке дважды, но ни один союз не увенчался успехом. В 2005 году, прожив пять лет, она развелась с Брэдом Питтом, а в 2018 году Дженнифер сообщила о расставания с Джастином Теру, с которым была в браке всего два года. На данный момент актриса держит личную жизнь за семью печатями, не комментируя отношения с противоположным полом.