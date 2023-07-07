54-летняя Дженнифер Энистон полюбилась миллионам в 1994 году благодаря сериалу «Друзья». Многие отмечают, что за много лет актриса не только не изменилась, а стала еще красивее и интереснее.

Бывшая супруга Брэда Питта не скрывает, что обязана своей подтянутой фигуре не только умеренным физическим нагрузкам, но и правильному питанию. Энистон отказалась от мучных изделий, а также от блюд, где есть крахмал или сахар.

Однако на днях звезда сообщила, что на протяжении 15 лет изнуряла себя жесткими тренировками ради успешной кинокарьеры. Чтобы вписываться в стандарты красоты Голливуда актрисе приходилось много работать над собой. «Я просто измучила тело. Раньше мне казалось, что если я не сделаю 45-минутное кардио, то не стану успешной», - откровенничала Дженнифер в интервью InStyle.

Отметим, что Дженнифер Энистон смогла состояться в карьере. Она до сих пор востребована в актерской профессии, снимаясь в фильмах и сериалах.