В Дрейка бросили телефон на концерте

Фанат бросил свой мобильный телефон в рэпера Дрейка, когда он исполнял песню «So Anxious». Об этом пишет Page Six.

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Инцидент произошел во время премьеры тура Дрейка «It's All a Blur» в Чикаго. На ролике, который распространился в сети, телефон попал в запястье музыканта. Он не стал прерывать выступление и продолжил исполнять композицию, не став поднимать гаджет со сцены.

На концерте Дрейк удивил поклонников: в один из моментов на сцене появилась голограмма более молодой версии рэпера, и он выступил вместе с ней.

Это уже не первый подобный инцидент за последнее время на концертах: в июне Биби Рекса (Bebe Rexha) пострадала во время концерта в Нью-Йорке. В соцсетях распространился видеоролик, на котором фанат бросил телефон певице в лицо. В результате у исполнительницы было рассечение лба, медики наложили ей три шва.

3 июля в сети появились кадры того, как в рэпера Lil Nas X бросили секс-игрушку. Сам музыкант с юмором отреагировал на ситуацию и не пострадал от предмета. Ему удалось увернуться от броска, после чего он поднял игрушку и показал ее толпе.