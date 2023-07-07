Бритни Спирс оказалась в центре скандала из-за попытки сделать селфи

Известная американская певица Бритни Спирс стала участницей неприятного инцидента. Об этом сообщает портал TMZ.

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Он произошел в ресторане премиального отеля в Лас-Вегасе. Звезда ужинала в компании мужа и друзей, когда в заведение вошел 19-летний игрок NBA Виктор Вембаньяма. Молодого человека сопровождала охрана.

Бритни, будучи поклонницей юного баскетболиста, подошла к нему с просьбой сделать совместную фотографию. В какой-то момент 41-летняя певица попыталась хлопнуть Виктора рукой по спине, что не особо понравилось его охране.

Как сообщается, после этого жеста один из телохранителей спортсмена ударил певицу тыльной стороной ладони по лицу: в результате поп-звезда упала на пол. После неприятного инцидента Спирс вернулась к своему столику, к которому позднее подошел секьюрити спортсмена и принес свои извинения за произошедшее.

Спирс, как казалось, простила мужчину. Однако позднее в СМИ стала распространяться информация о том, что певица подала в полицию заявление о нанесении побоев.

Примечательно, что позднее баскетболист давал пресс-конференцию и рассказал журналистам, как некто схватил его за спину, а охрана оттолкнула непрошеного "фаната". По словам Виктора, он не сразу поверил в то, что им оказалась известная певица.