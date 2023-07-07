Кардашьян и Брэди подогрели слухи об отношениях

Некоторые СМИ приписывали Ким Кардашьян роман с футболистом Томом Брэди. Пара опровергла все домыслы, но сейчас вновь подогрели новости о своих отношениях.

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Звездную парочку заметили на вечеринке миллиардера Майкла Рубина. Возможные возлюбленные не позировали на фото, но общались и проводили время вместе, пишет Рeopletalk.

Том в октябре прошлого года расстался с супругой Жизель Бундхен после 13 лет брака. По слухам, возлюбленные расстались из-за отсутствия футболиста дома.