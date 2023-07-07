Повереннова выложила фото со свадьбы

Звезда счастлива в браке на протяжении двух лет.

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51-летняя актриса Дарья Повереннова впервые вышла замуж за актера Александра Жигалкина. В 1992 году у супругов родилась дочь Полина. А в 2021 году артистка узаконила свои отношения с государственным деятелем и экономистом Андреем Шароновым.

Повереннова привыкла держать свою личную жизнь в тайне. Поэтому и фотографии с супругом актриса предпочитала не выкладывать. Однако в последнее время Повереннова редко, но публикует совместные кадры с Шароновым.