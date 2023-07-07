Дарья Повереннова выложила фото со свадьбы
Звезда счастлива в браке на протяжении двух лет.
51-летняя актриса Дарья Повереннова впервые вышла замуж за актера Александра Жигалкина. В 1992 году у супругов родилась дочь Полина. А в 2021 году артистка узаконила свои отношения с государственным деятелем и экономистом Андреем Шароновым.
Повереннова привыкла держать свою личную жизнь в тайне. Поэтому и фотографии с супругом актриса предпочитала не выкладывать. Однако в последнее время Повереннова редко, но публикует совместные кадры с Шароновым.
Вот и сейчас звезда выложила архивные снимки с их свадьбы. На фото Дарья позирует в белом брючном костюме, а Андрей одет в черный классический костюм.