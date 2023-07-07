"Честно, никогда в жизни не пойму, как вы смотрите эти турецкие сериалы. Я вот никогда не понимала ужасные любовные романы. А турецкие сериалы – это чисто бульварные любовные романы. Это просто страх и ужас. В них настолько все преувеличено".