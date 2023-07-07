"Это просто страх и ужас": звезда "Универа" высказалась о турецких сериалах
Российская актриса театра и кино Наталья Рудова, известная своими ролями в сериалах "Универ. Новая общага" и "Дыши со мной", высказалась по поводу съемок в России ремейка популярного турецкого проекта "Постучись в мою дверь".
Своим мнением знаменитость поделилась с подписчиками в личном блоге.
"Честно, никогда в жизни не пойму, как вы смотрите эти турецкие сериалы. Я вот никогда не понимала ужасные любовные романы. А турецкие сериалы – это чисто бульварные любовные романы. Это просто страх и ужас. В них настолько все преувеличено".
Актриса пребывает "в максимальном шоке" из-за ведущейся и активно обсуждаемой работы над отечественной версией нашумевшего сериала и надеется, что ее не снимут.
Рудова также осудила выбор Дины Саевой на главную роль в проекте. По мнению актрисы, героев должны сыграть "люди, имеющие актерское образование".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Дину Саеву утвердили на главную роль в ремейке, однако девушка отказалась от участия в проекте по личным причинам.