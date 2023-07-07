Боня показала фигуру в бикини после обвинений в пластике

Телеведущая Виктория Боня опубликовала фотографию в купальнике. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

© Газета.Ru

43-летняя Виктория Боня выложила в социальных сетях кадр, сделанный на пляже в Монте-Карло. Телеведущая позировала в черном бикини с откровенным лифом с застежкой спереди и плавками с высокой талией.

Поклонники Виктории Бони не остались равнодушными к ее новой публикации.

«Деми Мур из «Непристойного предложения», «Девушка Бонда», «Как Лара Крофт», «Очень сексуальный купальник, да и каре тебе тоже очень идет», «Хочу фигуру как у вас», — писали интернет-пользователи в комментариях.