Бородина кадрами из Турции спровоцировала слухи о новом романе

Российская телеведущая и актриса Ксения Бородина отправилась отдыхать в Турцию с подругами и двумя дочками. В ходе этого отпуска знаменитость решили то ли в шутку, то ли всерьез похвалиться новым ухажером. Хотя после развода с бизнесменом Курбаном Омаровым звезда зареклась делиться деталями личной жизни, передает 7Дней.ru.

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Старшая дочка Бородиной Маруся сначала не попала в курортную страну из-за проблем с заграничным паспортом. В Турцию она прибыла немного позже. И в честь приезда дочери Бородина устроила вечеринку на яхте с воздушными шариками, цветами и бассейном с пеной. И как раз в этот момент телеведущая дала повод для сплетен.

«Когда своего засветила с цветами», — заявила Бородина на видео с неизвестным мужчиной.

По всей видимости, звезда намекнула, что находящийся сзади человек является ее возлюбленным.

Поклонники Бородиной сразу разглядели, что этот черноволосый красавец не Трофим Семищенко. Последние два года Бородиной приписывали роман именно с ним. А Омаров заявлял, что из-за него и были разрушены семейные отношения с телеведущей.