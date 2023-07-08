«Пришлось сознаться, где пропадаю по ночам» — вскрылся крупный обман певицы Алсу

Личная жизнь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова продолжает обрастать новыми пикантными подробностями. Ходят слухи, что мужчина закрутил жаркий роман с моделью Анастасией Решетовой . Многие не удивлены, ведь девушка сильно напоминает его законную супругу. Тем не менее, никто из них не комментирует спекуляции в СМИ и Telegram-каналах.

Поклонники вспомнили, что в прошлом году Алсу публично призналась, что обманывала Яна, но в той ситуации у нее не было другого выбора. Речь шла о съемках в телепроекте «Маска», где участники подписывают довольно строгий договор — им запрещено разглашать об этом. Поэтому артистам приходится придумывать различные версии, почему их поздними вечерами не бывает дома с семьей. Исполнительница хита «Зимний сон» выступала в образе очаровательной Пчелы, которая поражала всех своими вокальными данными.