«Пришлось сознаться, где пропадаю по ночам» — вскрылся крупный обман певицы Алсу
Личная жизнь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова продолжает обрастать новыми пикантными подробностями. Ходят слухи, что мужчина закрутил жаркий роман с моделью Анастасией Решетовой. Многие не удивлены, ведь девушка сильно напоминает его законную супругу. Тем не менее, никто из них не комментирует спекуляции в СМИ и Telegram-каналах.
Поклонники вспомнили, что в прошлом году Алсу публично призналась, что обманывала Яна, но в той ситуации у нее не было другого выбора. Речь шла о съемках в телепроекте «Маска», где участники подписывают довольно строгий договор — им запрещено разглашать об этом. Поэтому артистам приходится придумывать различные версии, почему их поздними вечерами не бывает дома с семьей. Исполнительница хита «Зимний сон» выступала в образе очаровательной Пчелы, которая поражала всех своими вокальными данными.
«В какой-то момент пришлось сознаться, — возникало уже слишком много вопросов, где жена пропадает по ночам. Когда рассказала Яну, кто я, как там себя веду, он был рад, успокоился», — поделилась Алсу в интервью для портала StarHit.
Исходя из этой истории, можно предположить, что Ян довольно ревнивый супруг, который предпочитает контролировать ситуацию. По крайней мере, именно к такому выводу пришли онлайн-психологи.