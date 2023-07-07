Блогерша Юлия Пушман родила дочь от певца Слава Басюла

Блогерша Юлия Пушман впервые стала мамой. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге.

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Пушман поделилась кадрами своего новорожденного ребенка. На них звезда запечатлена в родильной палате вместе с мужем и дочкой.

«У нас родилась дочь. Невозможно описать словами как мы счастливы. Мы так тебя ждали, наша девочка. 06.07.2023. 3570 граммов, 52 сантиметра» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Юлия.