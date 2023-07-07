Гузеева рассказала о похудении и раскрыла секрет молодости

«Нашла для себя идеальный массажер. Для моей проблемы. Овал лица уже потек, к сожалению. (...). Делаю так каждый день минут по 5-7. Конечно, кардинально нужно все это резать, но пока боязно, обойдусь. Все знают, сколько мне лет, от этого никуда не деться», — призналась артистка.