Инстасамка призналась, что стеснялась нищей жизни в Тобольске

«Мне купили такие угги, от которых прямо в школе отвалилась подошва. Они были настолько дешевые, что мне было стыдно в них идти. Я ходила, смотрела на витрины магазинов и не могла купить себе ничего! Но я на сто процентов знала, что когда-нибудь я смогу себе купить все», — поделилась Зотеева.