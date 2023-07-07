Певица Инстасамка призналась, что стеснялась нищей жизни в Тобольске
Певица Инстасамка вспомнила, как жила в Тобольске вместе с матерью и сестрой. В шоу «Сессия» с Дмитрием Дибровым она призналась, что семья еле сводила концы с концами.
По словам Дарьи Зотеевой (настоящее имя артистки), ее мать много работала, чтобы у нее с дочерями были средства к существованию. Иногда Инстасамка ездила на работу с матерью.
«Как я помню, она ездила по магазинам, фоткала товар и что-то записывала в таблицы. Очень много было крутых моментов с мамой! Мы слушали музыку в машине, заезжали в McDonald's. Когда мне исполнилось 11 лет, мы переехали в Москву», — рассказала звезда.
После переезда в Москву матери Инстасамки пришлось на время оставить младшую дочь с бабушкой. Зотеева призналась, что стеснялась из-за бедности семьи в детстве. Она даже просила мать не подвозить ее прямо до школы на «дешевой машине», на которой они ездили.
«Мне купили такие угги, от которых прямо в школе отвалилась подошва. Они были настолько дешевые, что мне было стыдно в них идти. Я ходила, смотрела на витрины магазинов и не могла купить себе ничего! Но я на сто процентов знала, что когда-нибудь я смогу себе купить все», — поделилась Зотеева.