Лариса Гузеева объяснила, почему не делает пластику
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что борется с возрастными изменениями с помощью массажного прибора.
Гузеева пожаловалась, что ее овал лица «потек». Артистка призналась, что ненавидит «просиживать в салонах» по несколько часов и терять время, поэтому делает себе массаж проблемных зон дома с помощью специального аппарата.
64-летняя Гузеева отметила, что ей стоит сделать пластическую операцию, но она пока не может.
«Конечно, кардинально нужно все это резать, но пока боязно. Обойдусь», — поделилась звезда.
Гузеева стала известна после роли Ларисы Дмитриевны Огудаловой в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». В 1994-м она удостоилась звания «Заслуженная артистка России». В 2008-м звезда стала ведущей шоу «Давай поженимся!».