Лариса Гузеева объяснила, почему не делает пластику

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что борется с возрастными изменениями с помощью массажного прибора.

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Гузеева пожаловалась, что ее овал лица «потек». Артистка призналась, что ненавидит «просиживать в салонах» по несколько часов и терять время, поэтому делает себе массаж проблемных зон дома с помощью специального аппарата.

64-летняя Гузеева отметила, что ей стоит сделать пластическую операцию, но она пока не может.

«Конечно, кардинально нужно все это резать, но пока боязно. Обойдусь», — поделилась звезда.