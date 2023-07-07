51-летнего Джареда Лето застали на Ибице с новой девушкой

51-летнего Джареда Лето засняли на яхте на Ибице. Компанию звезде «Морбиуса» составили его друзья, а также модель Кэрол Мендес.

В апреле 2023 года Джареда Лето заподозрили в романе с 22-летней манекенщицей из Мьянмы Thet Thet Thinn, известной под псевдонимом «Beauty». Пару заметили на выходе из кофейни Dunkin' Donuts в Лос-Анджелесе. В июне их застали во время прогулки по Берлину.