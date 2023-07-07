Звезда «Милых обманщиц» Эшли Бенсон выходит замуж за внука нефтяного магната
Актриса Эшли Бенсон, наиболее известная по сериалам «Дни нашей жизни» и «Милые обманщицы», выходит замуж. Соответствующей новостью она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.
33-летняя актриса Эшли Бенсон и 43-летний внук нефтяного магната Марвина Дэвиса Брэндон объявили о помолвке. Брэндон опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой запечатлена левая рука Эшли с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце.
«Мой лучший друг, я люблю тебя», — подписал он.
На другом снимке Бенсон демонстрирует помолвочное кольцо во время видеозвонка с друзьями.
Впервые об отношениях Эшли Бенсон и Брэндона Дэвиса стало известно в феврале 2023 года.
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