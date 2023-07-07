В сети появились фото 57-летней Синди Кроуфорд без ретуши

«Она просто возрастная женщина, которой тоже иногда необходимо подкрасить волосы», «Она выглядит как нормальная женщина для своего возраста — без визажистов и фильтров», «Как классно, что она не обращалась к хирургам в отличие от своих сверстниц, которые выглядят из-за этого очень странно», «Очень красиво стареет», — высказывались они.