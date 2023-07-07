Лопес и Аффлека засняли в объятиях на шоппинге

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека засняли в объятиях на шоппинге
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек занимаются обустройством своего нового дома и регулярно устраивают шоппинг в бутиках. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие фотографии.
Певица была одета в черный свитшот Ralph Lauren и прямые белые брюки. Образ дополнила сумка Jacquemus и серьги-кольца. Дженнифер Лопес была без макияжа и с распущенными волосами. Бен Аффлек выбрал для своего выхода рубашку в клетку и джинсы. Пара ходила по магазинам, держалась за руки и обнималась.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в июле 2022 года — спустя 20 лет после первой помолвки. Аффлек впервые сделал Лопес предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась. В 2021-м бывшие возлюбленные возобновили отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились.