Лопес и Аффлека засняли в объятиях на шоппинге

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек занимаются обустройством своего нового дома и регулярно устраивают шоппинг в бутиках. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие фотографии.

© Газета.Ru

Певица была одета в черный свитшот Ralph Lauren и прямые белые брюки. Образ дополнила сумка Jacquemus и серьги-кольца. Дженнифер Лопес была без макияжа и с распущенными волосами. Бен Аффлек выбрал для своего выхода рубашку в клетку и джинсы. Пара ходила по магазинам, держалась за руки и обнималась.