Билли Айлиш исполнит саундтрек к фильму «Барби»

Знаменитая певица Билли Айлиш включена в состав смешанного коллектива артистов, которые будут задействованы в исполнении саундтрека к комедии «Барби».

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Сам фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом стартует в мировом прокате уже совсем скоро – 21 июля 2023 года.

Но композиция к ленте под название «What Was I Made For» выйдет на неделю раньше – 13 июля.

По словам Айлиш, песня, в исполнении которой она участвует, заставит зрителей «всхлипывать и смахивать слезы».

«Я сама едва не прослезилась во время записи, настолько это душевно и душещипательно», - призналась знаменитость.

Кстати, совсем недавно Айлиш дебютировала на телевидении в сериале "Рой" на Prime Video.