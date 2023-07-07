Ида Галич высказалась о новостях про гостей ее YouTube-шоу

Блогерша и ведущая Ида Галич рассказала, как относится к новостям и публикациям, посвященным ее YouTube-шоу «Есть вопросики». В Telegram Галич заявила, что считает нормальной практикой то, что слова гостей ее передачи используют в качестве инфоповодов.

© Lenta.ru

«Почти каждый выпуск разбирали на цитаты самые крупные Telegram-каналы. За что, кстати, большое спасибо. Скажу честно: некоторые мои гости сами сеяли определенные инфоповоды. Но это абсолютно нормальная практика, которая никакого вреда не несет», — поблагодарила ведущая тех, кто писал о «Есть вопросики».

По словам блогерши, ее шоу набирает на YouTube столько же просмотров, сколько ролики ее коллег, у которых в два-три раза больше подписчиков. «Темы не грязные. Интервью деликатные. Я четко вижу запрос у людей на что-то доброе и приятное», — предположила Галич, говоря о причинах интереса к шоу. Она также добавила, что планирует снять еще несколько выпусков программы «Есть вопросики».

Ранее Галич ответила на обвинения в том, что в СМИ и Telegram-каналах публиковались проплаченные посты о ее шоу. «Лично я вчера ни одной публикации не покупала. Цитируемость у "Есть вопросики" всегда супервысокая», — написала она. Таким образом ведущая отреагировала на вопросы подписчиков, которые решили, что опубликованный незадолго до этого пост блогерши Анастасии Ивлеевой со словами «А кое-кому приходится приплачивать каналам, чтоб о ней, ой, о них писали и писали…» содержал упрек в адрес Галич.