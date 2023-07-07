Нестареющий дизайнер Вера Вонг раскрыла секреты молодости

Глядя на Веру Вонг, сложно поверить, что ей 74 года. Кажется, будто модельер выпила эликсир молодости, но это не так. Всё дело в здоровом образе жизни. И, судя по всему, её принципам сохранения молодости можно доверять.

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По словам Веры, она сочетает разные виды нагрузки. В этом и секрет эффективности её спортивной рутины. Дизайнер часто занимается на беговой дорожке и катается на велосипеде. Кроме того, она периодически возвращается к функциональным и силовым тренировкам.

Во время отдыха Вонг любит играть в гольф. В юности дизайнер занималась фигурным катанием, но рано закончила карьеру, потому что так и не смогла попасть в олимпийскую сборную США. Но она уверена: спортивное прошлое помогает ей до сих пор. Благодаря этому она смогла сохранить дисциплину и не забросить тренировки даже в 74 года.

Помимо спорта, у Веры строгий распорядок дня: всегда ложится спать в одно и то же время и ест ровно три раза в день. Дизайнер признаётся, что понимает тех женщин, которые не находят времени на отдых. Ей тоже не всегда удавалось соблюсти баланс. Но она уверена: