Тейлор Свифт выпустила собственную версию альбома «Speak Now»
Американская певица Тейлор Свифт выпустила альбом «Speak Now (Taylor's Version)» — перезаписанную версию ее третьей студийной пластинки, вышедшей в 2010 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В трек-лист лонгплея вошли все песни с оригинального издания. На второй диск попали бонусные треки «Ours» и «Superman», а также несколько ранее не издававшихся композиций. В записи приняли участие рок-группа Fall Out Boy и солистка группы Paramore Хейли Уильямс (Свифт вдохновлялась творчеством этих исполнителей при работе над «Speak Now»).
«Он здесь. Он ваш, он мой, он наш. Это альбом, который я написала одна — про прихотях, фантазиях, душевных муках, драмах и трагедиях, которые я пережила, будучи молодой женщиной 18–20 лет», — написала Свифт на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Последние три года певица совмещает работу над новой музыкой с повторной записью своего старого материала, поскольку права на мастеры первых шести альбомов не принадлежат певице. Артистка выпускает новые версии лонгплеев с маркировкой «Taylor's Version» («Версия Тейлор»). До «Speak Now» Свифт уже выпустила «свои» версии «Fearless» и «Red».