Тейлор Свифт выпустила собственную версию альбома «Speak Now»

«Он здесь. Он ваш, он мой, он наш. Это альбом, который я написала одна — про прихотях, фантазиях, душевных муках, драмах и трагедиях, которые я пережила, будучи молодой женщиной 18–20 лет», — написала Свифт на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).