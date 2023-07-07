Дакота и Соколовский впервые сходили вместе в кино после развода

Певица Рита Дакота рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что впервые после развода сходила в кино вместе с бывшим мужем Владом Соколовским и дочерью Мией.

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Дакота заявила, что посетила кинотеатр вместе с Соколовским, пока ее муж Федор Белогай прыгал с парашютом. Певица опубликовала ролик, как проводит время с экс-супругом и дочерью.

«Я пообещала ребенку в кино, а после ночевать у папы (ночевку без меня, если что). А Влад оказался в этом же ТЦ по своим делам. И мы внезапно решили сгонять вместе», — поделилась артистка.

Дакота опубликовала ролик вместе с музыкальным сопровождением. В видео звучала песня артистки «Новые линии». Певица призналась, что эта композиция является знаковой в ее жизни. По словам исполнительницы, с этой песни начался ее путь прощения Соколовского. Более того, во время съемок клипа «Новых линий» звезда познакомилась со своим нынешним супругом. В мае 2023 года музыкантка вышла замуж за режиссера Федора Белогая.